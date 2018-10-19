"Скажем нет порно": в Корее призвали заклеивать камеры телефонов

Граждан призвали наклеить стикеры на камеры смартфонов (фото - полиция провинции Кенигдо)

commenthover

В Южной Корее продолжают вести войну со скрытой съемкой порно. В этот раз граждан попросили заклеивать камеры на своих смартфонах

Реклама

Реклама

Власти Южной Кореи продолжают войну с порно: граждан призывают заклеивать объектив камеры на своих смартфонах. Об этом сообщает The Korea Herald.

Правоохранительные органы провинции Кенигдо создали 50 тыс специальных стикеров, которыми граждане страны должны будут заклеить свои камеры. Распространение стикеров происходит на безоплатной основе.

Таким образом предполагается реализовать программу "Нет незаконной съемке", которая направлена на борьбу со скрытой съемкой и распространением порнографии.

"Реакция на нашу инициативу получилась довольно смешанной. Но мы также получили множество положительных откликов, ведь наша кампания призвана положить конец скрытой съемке порно в общественных местах", - рассказал представитель полиции.

Это уже не первая попытка властей Кореи решить проблему скрытой съемки порно. В августе правительство обязало корейских транспортников искать скрытые камеры в общественных местах, а если предписание властей не будет исполняться, нарушителям грозят штрафы.

Читайте также: Папа римский назвал секс даром Божьим и призвал не смотреть порно