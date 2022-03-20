Неудачное наступление на Киев, наемники из Ливии: Генштаб о ситуации на фронте

Российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию в РФ из-за потерь и остановлены почти по всем направлениям. Об этом говорится в сводке с фронтов на 18:00 от Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, оккупанты потеряли наступательный потенциал и сейчас почти повсюду остановлены. Они несут большие потери и имеют проблемы с логистикой, добавляют там.

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В частности, из-за потерь они проводят скрытую мобилизацию, говорится в сообщении. Ее проводят на Кубани, в Приморском крае, Ярославской области и на Урале. По данным ведомства, там люди массово уклоняются от службы. Также представители России и Ливии договорились об отправке в Украину ливийских наемников, добавляют в Генштабе.

Также продолжается мобилизация в ОРДЛО. Пока оккупанты дошли до призыва учеников техникумов и институтов в возрасте от 18 лет, говорят в Генштабе. Теперь большинство солдат 1 армейского корпуса РФ – мобилизованные из ОРДЛО, добавляют там.

В то же время – российская пропаганда начала готовить россиян к длительной войне, добавляют в Генштабе.

За сегодняшний день оккупанты снова пробовали наступать на Киев: потеряли отряд танкового полка. В Броварском районе кое-где враг отрезан от поставок горючего и еды. В Херсоне россияне начали заменять свой военный контингент на Росгвардию и полицию, добавили в Генштабе.

Александр Мясищев

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