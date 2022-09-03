"Неудивительно". У Байдена отреагировали на полную остановку Северного потока

Полная остановка газопровода Северный поток – неудивительна, ведь Россия использует энергоносители как оружие против Европы. Об этом заявил Reuters представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джо Байдене.

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"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергетику в качестве оружия против европейских потребителей", – заявил представитель Совета.

Европа и США сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов газа, добавил чиновник.

"В результате этих усилий европейские хранилища газа будут заполнены к критическому зимнему отопительному сезону. Одних этих усилий недостаточно, и мы продолжим совместную работу, чтобы решить тревожную энергетическую ситуацию в Европе", – сказал он.

ЕС также намерен запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов с декабря, напомнили в агентстве. А 2 сентября страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы РФ от ее продажи.

2 сентября российский монополист Газпром заявил, что полностью останавливает Северный поток на неопределенный срок – якобы по результатам ремонтных работ.

Предлог Газпрома – ложный, его решение еще раз показывает РФ как ненадежного поставщика, отреагировали в Еврокомиссии.

Марко Сировой

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