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"Неудивительно". У Байдена отреагировали на полную остановку Северного потока

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 09:02
Белый дом (Фото: Stephanie Chasez/flickr The White House)

Полная остановка газопровода Северный поток – неудивительна, ведь Россия использует энергоносители как оружие против Европы. Об этом заявил Reuters представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джо Байдене.

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"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергетику в качестве оружия против европейских потребителей", – заявил представитель Совета.

Европа и США сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов газа, добавил чиновник.

"В результате этих усилий европейские хранилища газа будут заполнены к критическому зимнему отопительному сезону. Одних этих усилий недостаточно, и мы продолжим совместную работу, чтобы решить тревожную энергетическую ситуацию в Европе", – сказал он.

ЕС также намерен запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов с декабря, напомнили в агентстве. А 2 сентября страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы РФ от ее продажи.

Марко Сировой
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газ белый дом северный поток газопровод джо байден
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