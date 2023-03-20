"Невероятно". Командующий Тихоокеанским флотом США оценил воздушные бои в "Топ Ганах"
Четырехзвездный адмирал ВМС США Сэмюэл Джон Папаро-младший считает "очень реалистичными" сцены воздушных боев в голливудском блокбастере "Топ Ган: Маверик". Об этом он рассказал в программе 60 Minutes на канале CBS.
В свое время Папаро, бывший летчик ВМС США, прошел обучение по программе Top Gun в 1994 году. За карьеру он более 1100 раз совершал посадку на авианосец.
Папаро заявил, что он сейчас точно в той роли, которую сыграл в сиквеле актер Вэл Килмер, то есть адмирала ВМС США, командующего Тихоокеанским флотом США Тома "Iceman" Казански, близкого друга и бывшего соперника "Маверика" (Том Круз), главного героя фильма.
На вопрос, насколько реалистичны летные сцены в блокбастере, 64-й командующий Тихоокеанским флотом США отметил, что "они очень хороши".
"Я увидел [в фильме] несколько маневров и затем описал своим парням (флотским летчикам, — ред.), что это было. Там множество маневров, которые совершенно уместны в маневрировании в воздушном бою. Считаю, что летные сцены в первом фильме были невероятными. Но в "Топ Ган: Маверик" даже больше реалистичности", — ответил четырехзвездный адмирал.
На нынешней должности Папаро отвечает за координацию, проекцию и применение силы около 200 кораблей и 150 000 моряков и гражданских подрядчиков.
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