Нидерландцы продают россиянам цветы, поскольку "тюльпаны делают людей счастливыми"

Нидерландские цветоводы продолжают продавать цветы в Россию, поскольку на этот товар не распространяются санкции ЕС. Об этом сообщает NU.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание пишет, что голландские производители цветов не имеют особых моральных возражений по поводу продажи товара россиянам.

"Все равно будут россияне, которым нужны цветы. Каждый евро, потраченный на цветы, больше не может пойти на танки", – считает анонимный производитель пионов из Гелдерланда. Он добавил, что всегда продавал много цветов россиянам и будет продолжать заниматься этим.

Представитель нидерландской компании Smit Flowers Арьян Смит заявляет, что "тюльпаны делают людей счастливыми". По его словам, весь тюльпанный сектор Нидерландов ежегодно продавал в Россию около 6% этих цветов, почти все – к 8 Марта.

Цветы под санкции ЕС не подпадают, а кусты - да. Идея заключается в том, что в России могут зарабатывать деньги на растениях или кустах, но не на цветах.

Точных данных сокращения экспорта цветов в РФ нет, но по данным Ассоциации оптовиков цветочной продукции Нидерландов, Россия выпала из первой десятки стран экспорта.

По словам производителей и торговцев, торговля находится под давлением из-за логистических проблем, поскольку российским грузовикам запрещен въезд в европейские страны.

28 февраля 2023 Украина добавила сеть магазинов Metro в список международных спонсоров войны.

До этого в самые известные компании в перечне международных спонсоров войны попали Procter&Gamble, Auchan Holding и Bonduelle.

Читайте также: Грязные деньги Москвы. Что означает бан России в FATF

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.