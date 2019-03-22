Ночью в будку охраны у посольства России в Греции бросили гранату

Вид на посольство РФ в Афинах (фото - ЕРА)

Неизвестные, которые проезжали сегодня ночью на мотоцикле около консульского отдела посольства России в Греции, бросили в полицейскую будку взрывное устройство. Об этом рассказали агентству Reuters в столичной полиции.

"Вероятно, это была ручная граната. Никто не пострадал", - сказали правоохранители, добавив, что взрыв был несильным.

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Расследование происшествия ведет антитеррористическое подразделение полиции Афин.

В 2016 году охранник посольства Франции в центре Афин был ранен в результате аналогичного инцидента.