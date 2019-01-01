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01.01.2019, 11:27

Ночью в Манчестере неизвестный устроил резню, есть раненые: видео

Ночью в Манчестере неизвестный устроил резню, есть раненые: видео - Фото
Фото: twitter.com/i24NEWS_EN

Пострадали три человека, их жизнь вне опасности

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В  британском Манчестере на вокзале три человека, в том числе полицейский, пострадали в результате нападения человека, вооруженного ножом. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел вночь на 1 января на платформе, где останавливаются трамваи, на вокзале "Виктория". Мужчина с большим кухонным ножом на бросился на женщину и мужчину в возрасте 50-60 лет. Кроме того, он ранил в плечо полицейского, который пытался помешать ему.

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Правоохранители задержали нападавшего, несмотря на то, что он оказывал сильное сопротивление.

Отмечается, что полиция рассматривает все версии возможных мотивов атаки. Руководство расследованием взял на себя антитеррористический отдел полиции Манчестера.

В полиции сообщили, что состояние пострадавших тяжелое, но их жизни вне опасности.

Движение трамваев на линии, где произошла резня, временно приостановили.

В начале ноября неизвестный с ножом ранил двух человек в здании в центре Лондона, где находится офис компании Sony Music UK.

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Теги: нападение с ножом, Великобритания, нож, манчестер
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