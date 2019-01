Ночью в Манчестере неизвестный устроил резню, есть раненые: видео

В британском Манчестере на вокзале три человека, в том числе полицейский, пострадали в результате нападения человека, вооруженного ножом. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел вночь на 1 января на платформе, где останавливаются трамваи, на вокзале "Виктория". Мужчина с большим кухонным ножом на бросился на женщину и мужчину в возрасте 50-60 лет. Кроме того, он ранил в плечо полицейского, который пытался помешать ему.

Правоохранители задержали нападавшего, несмотря на то, что он оказывал сильное сопротивление.

Social media footage of the suspect shouting "Allah Akbar" as he was taken into the police van after stabbing three people (Man, woman and a police officer) at #Manchester #Victoria station pic.twitter.com/7m2w0w90su