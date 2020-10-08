Номинирование на "Оскар-2021" будет происходить по обновленным правилам: что изменится
08.10.2020, 18:06
Фото: depositphotos.com
В связи с коронавирусной пандемией Американская киноакадемия решила внести в правила номинации на "Оскар" изменения
В связи с ограничениями в работе кинотеатров на фоне пандемии коронавируса Американская киноакадемия внесла изменения в правила отбора фильмов для номинации на "Оскар-2021". Их опубликовали на официальном сайте кинопремии.
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Нововведения:
- Фильмы, которые не попали в запланированный прокат из карантинных ограничений, смогут претендовать на получение Оскара при условии, что они подходят подо все остальные условия, а также что в течение двух месяцев с момента выхода они будут опубликованы на сайте для членов киноакадемии.
- Также смогут номинироваться фильмы, которые все же попали в кинотеатры при условии, что они транслировались не менее семи дней подряд при трех сеансах в день, один из которых был в вечернее время. Кроме того, эти фильмы должны были обязательно показываться в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго, Майами или Атланты.
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