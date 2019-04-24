Нотр-Дам может разрушиться от дождя

Фото: EPA

Собор Парижской Богоматери может не пережить дождь и рухнуть. Хранилище собора до сих пор частично затоплено после тушения пожара, напоминает Би-Би-Си.

Синоптики прогнозируют, что сегодня и завтра, 24-25 апреля, в Париже будет идти дождь.

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Архитекторы опасаются, что это может нанести разрушительный удар Нотр-Дам.

Ранее сообщалось, что его временно накроют брезентом, а сверху установят защитную конструкцию - "Большой зонт". Онднако он еще не готов, и специалисты опасаются, что могут не успеть до дождя.

В соборе на данный момент остается три больших отверстия, больше всего поврежден арочный потолок.

В Париже планируют построить временный деревянный собор на площади, что бы продолжить католические службы, тем временем собор будут продолжать восстанавливать.