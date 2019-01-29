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29.01.2019, 09:54

О "редактировании" детей в КНР знал известный нобелевский лауреат

О "редактировании" детей в КНР знал известный нобелевский лауреат - Фото
Крейг Мелло (фото: EPA)

Крейг Мелло был против эксперимента своего китайского коллеги, но не отказывался работать советником в компании Хэ Цзянкуя

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Об эксперименте китайского ученого Хэ Цзянкуя по редактированию генома еще не рожденных детей знал нобелевский лауреат Крейг Мелло. Об этом пишет AP.

По данным агентства, Мелло выступал против эксперимента своего коллеги, и, в то же время, был советником Хэ и работал в его компании.

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Американский генетик узнал о беременности одной из подопытных Цзянкуя в апреле прошлого года. Тогда он в ответном письме написал, что "лучше бы был не в курсе происходящего".

"Ты рискуешь здоровьем ребенка, геном которого редактируешь. Не понимаю, зачем ты это делаешь. Желаю твоей подопытной успешно родить", - добавил Мелло.

26 ноября прошлого года в СМИ появилась информация о рождении в КНР “генномодифицированных” близнецов Наны и Лулы.

Вскоре также стало известно о том, что Хэ Цзянкуй ведет третью беременность.

Еще немного позже в Китае отреагировали на редактирование ученым генома: “Это незаконно и неприемлемо”. Также в КНР приказали прекратить использовать технологию CRISPR-Cas9 для “создания” “модифицированных” детей.

В начале декабря китайские СМИ распространили информацию об исчезновении китайского ученого-экспериментатора.

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Теги: редактирование генома, CRISPR-Cas9, хэ цзянкуй, крейг мелло
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