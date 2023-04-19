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Обход санкций. Россия импортирует западные технологии для изготовления ракет – NYT

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 07:49
Обход санкций. Россия импортирует западные технологии для изготовления ракет – NYT - Фото
Последствия прилета авиабомбы (Фото: 93 ОМБ ''Холодный Яр'')

Россия обходит западные санкции, закупая через другие страны чипы и прочие электронные компоненты, необходимые для производства оружия. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Журналисты пишут, что в конце марта 2023 года чиновники США и Евросоюза обменялись информацией о "запрещенных технологиях на миллионы долларов, которые проникают сквозь щели их оборонных систем на территорию России".

Они отметили, что их компоненты якобы попадают в Россию, в частности, через Армению и Казахстан.

По словам западных чиновников, россиянам удается получать даже некоторые "чувствительные" категории микросхем и других электронных компонентов, которые, по их мнению, "критически важны" для изготовления оружия, в частности крылатых ракет, которыми российская армия наносит удары по Украине.

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После резкого падения сразу после вторжения в Украину российский импорт микросхем снова начал расти, особенно из Китая. По данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, импорт в период с октября по январь ежемесячно составлял 50% и больше среднего довоенного уровня, пишет издание.

Кроме того, в одном из документов независимой группы Conflict Armament Research, исследующей российское оружие, содержится информация о том, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из Соединенных Штатов и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этой продукции в Россию.

Представители администрации Байдена заявляют, что поставки в Россию и Беларусь электронного оборудования упали на 41% в период с 2021 по 2022 год, поскольку США и их союзники расширили санкции по всему миру.

  • 17 марта 2023 года издание Reuters сообщало, что российские компании якобы обращаются в Казахстан, чтобы тот помог им импортировать товары, которые были запрещены на ввоз в Россию из-за санкций Запада.

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Мілана Головань
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Китай санкции война армения оружие ракета чипы
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