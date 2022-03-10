UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Атака на роддом – за пределом зверства. Обращение президента Зеленского: видео

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 00:22
Атака на роддом – за пределом зверства. Обращение президента Зеленского: видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Запад должен усилить санкции против России за геноцид против украинцев, а ЕС должен осудить российскую атаку роддома в Мариуполе. Об этом в обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Обращение президент начал с упоминания о бомбардировке россиянами блокадного Мариуполя. Сегодня там атакована и разрушена детская больница роддома. По словам Зеленского, на них сбрасывали 500-килограммовые бомбы. Ранены – 17 человек, разбор завалов продолжается, добавил он. Атаки России по Мариуполю – за пределом зверства, заявил Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Чем они угрожали? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится детских больниц, роддомов и уничтожает их? Там были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоговорящих? Что это было – денацификация больницы?", – заявил президент.

Зеленский призвал европейцев осудить российские преступления в Украине: в Волновахе, Харькове, Изюме, Ахтырке и десятках других городов. Эти города никогда не представляли угрозы для России, подчеркнул президент. Он призвал ЕС ужесточить санкции против России за геноцид против украинцев. Это должно заставить ее прекратить "звериную войну" и начать переговоры.

Президент коснулся вопроса эвакуации. Сегодня за тремя гуманитарными коридорами из опасных городов эвакуировано 35 000 человек. На завтра запланированы еще шесть коридоров: из Изюма, Волновахи, Мариуполя.

Зеленский добавил, что сегодня провел переговоры с руководством ЕС и ряда европейских стран. Идет работа по обеспечению безопасности украинского неба и усилению санкций, добавил он. В работе на этом направлении он также поблагодарил украинцев, которые пишут об этом в соцсетях, убеждают знакомых и делают митинги.

Президент также подписал указ о награждении победителей Шевченковской литературной премии. Награждение – после победы, добавил он.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
российское вторжение Владимир Зеленский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 