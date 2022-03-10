Атака на роддом – за пределом зверства. Обращение президента Зеленского: видео

Запад должен усилить санкции против России за геноцид против украинцев, а ЕС должен осудить российскую атаку роддома в Мариуполе. Об этом в обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Обращение президент начал с упоминания о бомбардировке россиянами блокадного Мариуполя. Сегодня там атакована и разрушена детская больница роддома. По словам Зеленского, на них сбрасывали 500-килограммовые бомбы. Ранены – 17 человек, разбор завалов продолжается, добавил он. Атаки России по Мариуполю – за пределом зверства, заявил Зеленский.

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"Чем они угрожали? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится детских больниц, роддомов и уничтожает их? Там были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоговорящих? Что это было – денацификация больницы?", – заявил президент.

Зеленский призвал европейцев осудить российские преступления в Украине: в Волновахе, Харькове, Изюме, Ахтырке и десятках других городов. Эти города никогда не представляли угрозы для России, подчеркнул президент. Он призвал ЕС ужесточить санкции против России за геноцид против украинцев. Это должно заставить ее прекратить "звериную войну" и начать переговоры.

Президент коснулся вопроса эвакуации. Сегодня за тремя гуманитарными коридорами из опасных городов эвакуировано 35 000 человек. На завтра запланированы еще шесть коридоров: из Изюма, Волновахи, Мариуполя.

Зеленский добавил, что сегодня провел переговоры с руководством ЕС и ряда европейских стран. Идет работа по обеспечению безопасности украинского неба и усилению санкций, добавил он. В работе на этом направлении он также поблагодарил украинцев, которые пишут об этом в соцсетях, убеждают знакомых и делают митинги.

Президент также подписал указ о награждении победителей Шевченковской литературной премии. Награждение – после победы, добавил он.

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Александр Мясищев

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