Обвиняемый в изнасиловании экс-премьер Шотландии работает на РФ

Алекс Салмонд (фото: EPA)

Полиция в Эдинбурге арестовала бывшего премьер-министра Шотландии, а сейчас ведущего российского пропагандистского ресурса Russia Today Алекса Салмонда по обвинению в попытке изнасилования и сексуального насилия. Об этом сообщает ВВС.

Салмонду было предъявлено в общей сложности 14 обвинений в суде: два обвинения в покушении на изнасилование, девять - в сексуальном насилии, два - в непристойном поведении и одно - в нарушении спокойствия граждан

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64-летний мужчина во время слушания в суде не делал никаких заявления и был выпущен под залог.

Вне суда Салмонд сказал, что он "невиновен в каких-либо преступлениях", и добавил, что будет защищать себя "в максимальной степени".

По словам главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, Салмонд является ведущим политического шоу в англоязычной версии канала.

В сентябре 2014 года Салмонд ушел в отставку после того, как большинство шотландцев сказали "нет" выходу страны из состава Великобритании на референдуме.