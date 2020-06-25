Одного из самых известных порноактеров обвиняют в изнасиловании трех женщин

Рон Джереми (Фото - скриншот из видео - YouTube)

Американского порноактера Рона Джереми (настоящее имя - Рональд Джереми Хаятт) обвиняют в изнасиловании трех женщин и сексуальных домогательствах еще одной. Об этом сообщает BBC.

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Сторона обвинения заявляет, что нападения произошли в период с 2014 по 2019 год, вероятным жертвам было от 25 до 46 лет. Джереми отрицает обвинения. Если его признают виновным, то ему грозит до 90 лет тюрьмы.

В прокуратуре заявляют, что Джереми якобы изнасиловал 25-летнюю женщину в доме в Западном Голливуде, два других изнасилования произошли в баре в этом же районе Лос-Анджелеса с 2017 по 2019 год. Дело Джереми ведет заместитель окружного прокурора Пол Томпсон, который также занимается делом против Харви Вайнштейна, сообщает Variety.

Адвокат порноактера Стюарт Голдфарб заявил, что обвинения стали "сюрпризом", поскольку Джереми "не насильник": "Рон - на протяжении многих лет из-за того, кем он является - по сути, был любовником более 4000 женщин. И утверждать, что он насильник, это за гранью ... Я имею в виду, женщины бросаются на него".

В 2017 году издание Rolling Stone сообщило, что Джереми обвиняют в домогательствах, неуместных прикосновениях и сексуальном насилии более десятка женщин. Сам порноактер заявил, что он "никогда никого не насиловал".

Джереми внесен в Книгу рекордов Гиннеса за "Наибольшее количество появлений в фильмах для взрослых". Он неоднократно появлялся в компьютерных играх, фильмах и музыкальных клипах. В 2001 году вышел документальный фильм о Джереми.

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