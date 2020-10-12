Ожидаемая цена – около $6,5 млн. На лондонский аукцион выставят редкую древнюю монету

По словам экспертов, всего таких золотых монет в мире сейчас насчитывается только три

29 октября на аукцион в Лондоне будет выставлена редкая монета, датируемая 42 годом до н.э. Ее предпродажная цена составляет чуть больше $650 000, но эксперты уверяют, что монета легко уйдет с молотка за $6,5 млн, говорится на сайте аукционного дома Roma Numismatics.

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По словам исследователей, отлита она была через два года после смерти Юлия Цезаря – на одной стороне изображен один из убийц Юлия Цезаря Марк Брут, на другой – два кинжала, символ свободы фригийский колпак и надпись EID MAR ("мартовские иды" или день смерти Цезаря – ред.).

Предполагается, что раньше такие монеты служили Бруту в качестве средства пропаганды – таким образом он и его сторонники прославляли убийство Цезаря как освобождение государства от тирании. После смерти Брута вся казна перешла Марку Антонию, который приказал переплавить все монеты, поэтому сохранилось их очень мало.

Всего таких монет с маркировкой EID MAR известно около сотни, но большинство из них – серебряные, отмечают эксперты. Золотых монет, известных ученым, сейчас насчитывается только три: две из них уже находятся в коллекциях – Британского музея и Центрального банка Германии. Третья монета до недавнего времени была в частной коллекции.

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Дарья Мостовая

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