Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.01.2019, 08:56

"Они меня убьют": саудовская девушка сбежала от семьи в Таиланд

"Они меня убьют": саудовская девушка сбежала от семьи в Таиланд - Фото
Фото паспорта Рахаф (фото — twitter.com/rahaf84427714)

Аль-Кунун говорит, что ее полгода не выпускали из дома, били и угрожали смертью за стрижку, желание учиться там, где хочется, и другие "вольности"

Реклама
Реклама

В гостиничном номере Таиланда забаррикадировалась 18-летняя жительница Саудовской Аравии, которая сбежала от родителей и утверждает, что семья грозит ей смертью по религиозным причинам. Об этом инциденте сообщило агентство Reuters

В Twitter она заявила, что отрекается от ислама, и якобы за это ей грозит смерть. Родственники Рахаф Мохаммед Аль-Кунун, которые "имеют влияние" на родине, пока никак не комментировали ситуацию. В полиции Таиланда сообщили со ссылкой на посольство Саудовской Аравии, что девушка сбежала, а родители "опасаются за ее безопасность".

Реклама

"Они меня убьют. Моя жизнь в опасности. Семья угрожает мне смертью за самые обычные вещи. Они не разрешают мне водить авто или путешествовать, постоянно "прессуют". Я люблю жизнь, я амбициозна, но семья запрещает мне жить (так, как я хочу)", - сказала Аль-Кунун.

Она прилетела в Бангкок 5 января из Кувейта, где отдыхала с семьей, и далее собиралась перебраться в Австралию, чтобы просить там убежище. Аль-Кунун говорит, что в аэропорту Бангкока ее встретил саудовский дипломат, который забрал паспорт, хотя у нее якобы была действующая виза и билет.

Тем не менее, тайские власти запретили ей въезд в страну — якобы у нее не было обратного билета и брони в гостинице.

Иммиграционная служба Таиланда решила вернуть Аль-Кунун к семье в Кувейт, суд поддержал решение о депортации. После этого девушка забаррикадировалась в номере отеля у аэропорта.

Только вчера, 7 января, власти Таиланда разрешили ей остаться в стране, после чего Аль-Кунун выехала с территории аэропорта с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По закону, в Саудовской Аравии у каждой женщины должен быть "опекун" — муж, отец, брат, даже взрослый сын. С его разрешения она может выехать за границу, устроиться на работу, открыть счет в банке и так далее.

Читайте также: Власти Пакистана подавляют протесты против казни христианки

Отправить:
Распечатать:
Теги: религия, убежище, убийство, саудовская аравия, семья, Кувейт, Рахаф Мохаммед Аль-Куну, бангкок
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 