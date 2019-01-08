"Они меня убьют": саудовская девушка сбежала от семьи в Таиланд

Фото паспорта Рахаф (фото — twitter.com/rahaf84427714)

В гостиничном номере Таиланда забаррикадировалась 18-летняя жительница Саудовской Аравии, которая сбежала от родителей и утверждает, что семья грозит ей смертью по религиозным причинам. Об этом инциденте сообщило агентство Reuters.

В Twitter она заявила, что отрекается от ислама, и якобы за это ей грозит смерть. Родственники Рахаф Мохаммед Аль-Кунун, которые "имеют влияние" на родине, пока никак не комментировали ситуацию. В полиции Таиланда сообщили со ссылкой на посольство Саудовской Аравии, что девушка сбежала, а родители "опасаются за ее безопасность".

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"Они меня убьют. Моя жизнь в опасности. Семья угрожает мне смертью за самые обычные вещи. Они не разрешают мне водить авто или путешествовать, постоянно "прессуют". Я люблю жизнь, я амбициозна, но семья запрещает мне жить (так, как я хочу)", - сказала Аль-Кунун.

Она прилетела в Бангкок 5 января из Кувейта, где отдыхала с семьей, и далее собиралась перебраться в Австралию, чтобы просить там убежище. Аль-Кунун говорит, что в аэропорту Бангкока ее встретил саудовский дипломат, который забрал паспорт, хотя у нее якобы была действующая виза и билет.

Тем не менее, тайские власти запретили ей въезд в страну — якобы у нее не было обратного билета и брони в гостинице.

Иммиграционная служба Таиланда решила вернуть Аль-Кунун к семье в Кувейт, суд поддержал решение о депортации. После этого девушка забаррикадировалась в номере отеля у аэропорта.

Только вчера, 7 января, власти Таиланда разрешили ей остаться в стране, после чего Аль-Кунун выехала с территории аэропорта с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По закону, в Саудовской Аравии у каждой женщины должен быть "опекун" — муж, отец, брат, даже взрослый сын. С его разрешения она может выехать за границу, устроиться на работу, открыть счет в банке и так далее.

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