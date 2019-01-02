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02.01.2019, 09:37

Оползень в Индонезии: 15 человек погибли, 34 пропали без вести

Оползень в Индонезии: 15 человек погибли, 34 пропали без вести - Фото
Фото: epa.eu

60 человек эвакуировали во временное убежище

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В Индонезии в результате оползня, который сошел с окружающих холмов поздно вечером 31 декабря, погибли 15 человек, 34 пропали без вести. Об этом сообщает АР.

60 человек были эвакуированы из деревни Сирнаресми во временное убежище.

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Более 500 спасателей извлекли из грязи восемь тел, они смогли спасти четырех раненых, включая младенца, однако он умер в больнице.

"Нехватка оборудования, плохая погода и отключение электроэнергии помешали нашим усилиям по спасению тех, кто все еще пропал без вести", – говорится в сообщении представителя Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий.

Оползень произошел во время празднования Нового года, менее чем через две недели после катастрофического вулкана и цунами.

23 декабря в Индонезии от цунами погибли 168 человек. Сообщалось, что ударившие о побережье волны достигали 5 метров в высоту.

Позже число погибших и пострадавших значительно увеличилось: по состоянию на 25 декабря власти сообщили о 429 смертельных случаях и 154 пропавших без вести. Более 1400 человек пострадали и были вынуждены покинуть жилье.

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Теги: жертвы, индонезия, оползень
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