Опубликован рейтинг стран по уровню организованной преступности. Украина в группе худших

Украина заняла 34 позицию в рейтинге Глобального индекса организованной преступности. Эксперты оценили ее как страну с высоким уровнем преступности и низкой способностью властей ей противостоять, говорится в отчете Global Initiative against Transnational Organized Crime за 2021 год.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Авторы рейтинга оценивали страны по трем критериям:

Масштаб и влияние криминальных рынков

Структура и влияние четырех типов преступности (мафии, преступных сетей, криминальных структур, внедренных в государственные органы, и иностранных криминальных структур)

Устойчивость стран к организованной преступности

По каждому критерию страна могла получить оценку по шкале от 1 до 10, где 1 – лучший вариант развития событий (низкая преступность, высокая готовность властей противостоять криминальным кругам).

Украина набрала в среднем 6,18 балла и заняла 34 место между Сербией (6,21) и Непалом (6,16). Авторы отчета отнесли Украину к группе стран с высоким уровнем организованной преступности и слабой сопротивляемостью властей, низко оценив способность государства "открыто, прозрачно и эффективно" бороться с криминалом.

Первое место в рейтинге заняла Демократическая республика Конго с 7,75 балами. На втором и третьем месте Колумбия (7,66) и Мьянма (7,59). Также в первую десятку криминальных стран попали Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, Ирак, ЦАР и Гондурас.

Россию оказалась на 32 месте рейтинга с 6,24 балами. Беларусь, которая заняла 83 позицию, попала в группу стран с низкой преступностью и низкой способностью властей ей противостоять. А Польша оказалась на 143 месте в группе с низкой преступностью и высоким уровнем борьбы с ней.

По мнению экспертов, лучшая ситуация – в тихоокеанском государстве Тувалу, которое заняло последнюю 193 позицию в рейтинге.

В 2021 году Украина обошла Италию, Грузию, Румынию и Черногорию в глобальном рейтинге финансовой грамотности, составленном USAID. В предыдущем рейтинге от 2018 года Украина, вместе с Польшей, занимала последнее место в рейтинге.

В мировом рейтинге цифрового качества жизни за 2021 год Украина поднялась сразу на 18 позиций — до 47-го места среди 110 стран.

Читайте также: Украина улучшила позицию в мировом рейтинге интернет-свободы

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.