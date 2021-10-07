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Опубликован рейтинг стран по уровню организованной преступности. Украина в группе худших

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 18:48
Опубликован рейтинг стран по уровню организованной преступности. Украина в группе худших - Фото
Иллюстративное фото (Фото: Justin Lane/EPA)

Украина заняла 34 позицию в рейтинге Глобального индекса организованной преступности. Эксперты оценили ее как страну с высоким уровнем преступности и низкой способностью властей ей противостоять, говорится в отчете Global Initiative against Transnational Organized Crime за 2021 год.

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Авторы рейтинга оценивали страны по трем критериям:

  • Масштаб и влияние криминальных рынков
  • Структура и влияние четырех типов преступности (мафии, преступных сетей, криминальных структур, внедренных в государственные органы, и иностранных криминальных структур)
  • Устойчивость стран к организованной преступности

По каждому критерию страна могла получить оценку по шкале от 1 до 10, где 1 – лучший вариант развития событий (низкая преступность, высокая готовность властей противостоять криминальным кругам).  

Украина набрала в среднем 6,18 балла и заняла 34 место между Сербией (6,21) и Непалом (6,16). Авторы отчета отнесли Украину к группе стран с высоким уровнем организованной преступности и слабой сопротивляемостью властей, низко оценив способность государства "открыто, прозрачно и эффективно" бороться с криминалом.

Скриншот рейтинга Global Initiative against Transnational Organized Crime

Первое место в рейтинге заняла Демократическая республика Конго с 7,75 балами. На втором и третьем месте Колумбия (7,66) и Мьянма (7,59). Также в первую десятку криминальных стран попали Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, Ирак, ЦАР и Гондурас.

Россию оказалась на 32 месте рейтинга с 6,24 балами. Беларусь, которая заняла 83 позицию, попала в группу стран с низкой преступностью и низкой способностью властей ей противостоять. А Польша оказалась на 143 месте в группе с низкой преступностью и высоким уровнем борьбы с ней.

По мнению экспертов, лучшая ситуация – в тихоокеанском государстве Тувалу, которое заняло последнюю 193 позицию в рейтинге.

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Елизавета Кумбер
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