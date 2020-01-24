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Опубликованы данные умерших от коронавируса с описанием симптомов

Опубликованы данные умерших от коронавируса с описанием симптомов - Фото
Фото: ЕРА
24.01.2020, 18:23

Из 24 человек, которые умерли в Хубэе, у семерых не было симптомов лихорадки, что может создать трудности в борьбе с вирусом

У нескольких людей, которые умерли от нового коронавируса в Китае, не было симптомов лихорадки, что потенциально может усложнить глобальные усилия по выявлению заразившихся людей в аэропортах и туристических центрах. Об этом сообщает Bloomberg.

Из 24 человек, которые умерли в Хубэе, у семерых не было симптомов лихорадки.

По данным Комиссии по здравоохранению провинции Хубэй общее число заболевших достигло 549. 31 человек был вылечен, но многие находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Издание опубликовало данные о 24 умерших в результате заражения вирусом, которые оно получило в Национальной комиссии здравоохранения Китая.

36 лет — мужчина — лихорадка, слабость — обратился за помощью 9 января — умер 23 января;

48 лет — женщина — лихорадка, кашель, затрудненное дыхание — обратилась за помощью 27 декабря — умерла 20 января;

53 года — мужчина — лихорадка, кашель, боль в груди — обратился за помощью в начале января — умер 21 января;

61 год — мужчина — лихорадка, кашель — обратился за помощью 27 декабря — умер 9 января;

65 лет — женщина — информация о симптомах отсутствует — обратилась за помощью 13 января — умерла 23 января;

65 лет — мужчина — затрудненное дыхание, боль в груди — обратился за помощью 11 января — умер 21 января;

66 лет — мужчина — кашель, боль в груди — обратился за помощью 31 декабря — умер 21 января;

66 лет — мужчина — лихорадка, кашель, головная боль, ломота в теле — обратился за помощью 16 января — умер 20 января;

69 лет — мужчина — лихорадка; кашель — обратился за помощью 3 января — умер 15 января;

69 лет — женщина — лихорадка, кашель, боль в мышцах — обратилась за помощью 14 января — умерла 22 января;

70 лет — женщина — лихорадка — обратилась за помощью 18 января — умерла 23 января;

70 лет — женщина — лихорадка, потеря сознания, слабость сердечного ритма — обратилась за помощью 13 января — умерла 21 января;

73 года — мужчина — лихорадка, кашель, одышка — обратился за помощью 5 января — умер 22 января;

75 лет — мужчина — лихорадка, кашель, рвота — обратился за помощью 11 января — умер 20 января;

80 лет — женщина — лихорадка, кашель, одышка — обратилась за помощью 18 января — умерла 22 января;

81 год — мужчина — лихорадка — обратился за помощью 18 января — умер 22 января;

81 год — мужчина — лихорадка — обратился за помощью 13 января — умер 21 января;

82 года — мужчина — боль в мышцах, озноб — обратился за помощью 14 января — умер 21 января;

82 года — женщина — лихорадка, кашель, боль в груди, ломота в теле — обратилась за помощью 6 января — умерла 22 января;

84 года — мужчина — лихорадка, кашель — обратился за помощью 9 января — умер 22 января;

85 лет — женщина — тахикардия — обратилась за помощью 26 ноября — умерла 21 января;

86 лет — мужчина — проблемы с приемом пищи, сонливость, проблемы с дыханием — обратился за помощью 9 января — умер 21 января;

89 лет — мужчина — лихорадка, сонливость, недержание мочи — обратился за помощью 5 января — умер 18 января;

89 лет — мужчина — затрудненное дыхание — обратился за помощью 13 января — умер 19 января.

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