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27.12.2018, 12:08

Орбитальную станцию немного "подвинули"

Орбитальную станцию немного "подвинули" - Фото
МКС (фото - NASA)

МКС получила приращение скорости на 0,65 м/сек, в результате чего она поднялась над поверхностью планеты в среднем на 1,15 км

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Сегодня, 27 декабря, наземные службы провели коррекцию орбиты Международной космической станции — комплекс подняли над Землей. Об этом сообщили в Роскосмосе.

В 05:05 по киевскому времени на 337,5 секунды были включены двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля Прогресс МС-10

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Новые параметры орбиты МКС после маневра следующие: минимальная высота над Землей – 404,4 км, максимальная — 422,8 км, период обращения – 92,62 минуты, наклонение орбиты – 51,66 градуса.

Коррекция проводилась для формирования баллистических условий для стыковки с МКС пилотируемого корабля Союз МС-12, прибытие которого запланировано на 1 марта.

На МКС должны полететь астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, а также космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин. Овчинин и Хейг уже пытались прибыть на МКС в октябре, но не долетели до станции из-за аварии ракеты.

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Теги: космос, мкс, прогресс мс-10, коррекция орбиты
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