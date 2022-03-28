"Оскар" поддержал Украину минутой молчания

На 94-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" продюсеры показали сообщение с просьбой почтить Украину минутой молчания и призвали зрителей выразить поддержку Украине любым способом;

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Сообщение появилось на экранах сцены со следующим текстом:

"Мы просим вас о минуте молчания в знак солидарности с народом Украины, который сталкивается со вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле".

Текст заканчивается хештегом #standwithukraine

Анна Чуданова

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