"Оскар" поддержал Украину минутой молчания
28.03.2022, 08:04
Минута молчания в поддержку Украины на церемении "Оскар". Фото: Twitter AFP
На 94-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" продюсеры показали сообщение с просьбой почтить Украину минутой молчания и призвали зрителей выразить поддержку Украине любым способом;
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Сообщение появилось на экранах сцены со следующим текстом:
"Мы просим вас о минуте молчания в знак солидарности с народом Украины, который сталкивается со вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле".
Текст заканчивается хештегом #standwithukraine
#BREAKING #Oscars holds moment of silence for Ukraine pic.twitter.com/zusaLtvTEB— AFP News Agency (@AFP) March 28, 2022
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