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"Оскар" поддержал Украину минутой молчания

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 08:04
Минута молчания в поддержку Украины на церемении "Оскар". Фото: Twitter AFP

На 94-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" продюсеры показали сообщение с просьбой почтить Украину минутой молчания и призвали зрителей выразить поддержку Украине любым способом;

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Сообщение появилось на экранах сцены со следующим текстом:

"Мы просим вас о минуте молчания в знак солидарности с народом Украины, который сталкивается со вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле".

Текст заканчивается хештегом #standwithukraine

 

Анна Чуданова
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