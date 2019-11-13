Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Ги Лалиберте (Фото: Игорь Харитонов/ЕРА)

Основатель цирка Cirque du Soleil, миллиардер Ги Лалиберте задержан по обвинению в выращивании марихуаны на собственном острове во Французской Полинезии. Об этом сообщает AFP.

Агентство сообщает, что 60-летнего Лалиберте задержали, когда он сошел с трапа собственного самолета во Французской Полинезии.

"Ги Лалиберте полностью отмежевывается от любых слухов о его причастности к продаже или обороту наркотиков", - заявил адвокат миллиардера.

Адвокат заявляет, что Ги Лалиберте выращивал марихуану исключительно в медицинских целях для собственного употребления и он не вывозил ее с острова Нукутепипи.

13 ноября он должен предстать перед судом.

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