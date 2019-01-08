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08.01.2019, 08:48

Маск о первом тестовом полете Crew Dragon к МКС: Особо опасно

Маск о первом тестовом полете Crew Dragon к МКС: Особо опасно - Фото
Илон Маск (фото - EPA)

У SpaceX есть все, чтобы стать первой частной компанией, которая запустит людей в космос, но "это будет очень напряженно", переживает миллиардер

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Через месяц компания SpaceX готовится впервые запустить к МКС на ракете Falcon 9 космический корабль Crew Dragon - пока без людей на борту, но Илон Маск считает, что и этот полет будет "особо опасным". Об этом сообщает Ars Technica

Изначально датой запуска, которой придерживалась NASA, было 17 января. 

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"Да, это будет очень напряженно. Первые полеты особенно опасны, потому что там много нового оборудования", - пояснил Маск.

Успех тест-полета позволит SpaceX стать первой частной компанией, которая запустит людей в космос: ранее это делали только государственные структуры.

"Маску определенно стоило бы снизить ожидания. Этому бизнесу присущ риск, и было бы глупо этого не знать. Но самый большой риск - сидеть дома и ничего не пробовать", - сказал член консультационного совета NASA Уэйн Хейл. 

NASA заинтересовано в успехе этого полета, так как в дальнейшем это позволит снова отправлять астронавтов на МКС без сотрудничества с Россией. 

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В 2014 году "Боинг" получил контракт от NASA на сумму $4,2 млрд на пилотируемые полеты на МКС, а SpaceX досталась аналогичная договоренность с цифрой $2,6 млрд.

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Теги: Илон Маск, космос, мкс, запуск, crew dragon, тест, риск
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