Маск о первом тестовом полете Crew Dragon к МКС: Особо опасно

Илон Маск (фото - EPA)

Через месяц компания SpaceX готовится впервые запустить к МКС на ракете Falcon 9 космический корабль Crew Dragon - пока без людей на борту, но Илон Маск считает, что и этот полет будет "особо опасным". Об этом сообщает Ars Technica.

Изначально датой запуска, которой придерживалась NASA, было 17 января.

Реклама

"Да, это будет очень напряженно. Первые полеты особенно опасны, потому что там много нового оборудования", - пояснил Маск.

Успех тест-полета позволит SpaceX стать первой частной компанией, которая запустит людей в космос: ранее это делали только государственные структуры.

"Маску определенно стоило бы снизить ожидания. Этому бизнесу присущ риск, и было бы глупо этого не знать. Но самый большой риск - сидеть дома и ничего не пробовать", - сказал член консультационного совета NASA Уэйн Хейл.

NASA заинтересовано в успехе этого полета, так как в дальнейшем это позволит снова отправлять астронавтов на МКС без сотрудничества с Россией.

Читайте также: Прогноз на 2019: Маск против Безоса. Битва миллиардеров за космос

В 2014 году "Боинг" получил контракт от NASA на сумму $4,2 млрд на пилотируемые полеты на МКС, а SpaceX досталась аналогичная договоренность с цифрой $2,6 млрд.