Открытие АЭС. Беларусь становится ядерной державой – Лукашенко

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко осмотрел территорию АЭС с вертолета

Беларусь становится ядерной державой. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя запуск беларуской атомной электростанции, который он назвал "историческим событием в жизни страны", сообщает БЕЛТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой", – сказал Лукашенко.

Лукашенко осмотрел территорию станции с вертолета. "Я так понимаю, площадь строительной и обслуживающей площадки больше, чем самой станции? Я с вертолета посмотрел – почти в два раза", – отметил непризнанный президент.

Отмечается, что всего на БелАЭС будут работать свыше 2500 человек, около 60 из них – специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях.

3 ноября Литва прекратила импорт электроэнергии из Беларуси сразу после подключения первого энергоблока Беларуской атомной станции к объединенной энергосистеме страны.

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.