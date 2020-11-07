Открытие АЭС. Беларусь становится ядерной державой – Лукашенко
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко осмотрел территорию АЭС с вертолета
Беларусь становится ядерной державой. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя запуск беларуской атомной электростанции, который он назвал "историческим событием в жизни страны", сообщает БЕЛТА.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой", – сказал Лукашенко.
Лукашенко осмотрел территорию станции с вертолета. "Я так понимаю, площадь строительной и обслуживающей площадки больше, чем самой станции? Я с вертолета посмотрел – почти в два раза", – отметил непризнанный президент.
Отмечается, что всего на БелАЭС будут работать свыше 2500 человек, около 60 из них – специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях.
- 3 ноября Литва прекратила импорт электроэнергии из Беларуси сразу после подключения первого энергоблока Беларуской атомной станции к объединенной энергосистеме страны.
Комментарии