Пакет помощи ЕС для стран мира на борьбу с коронавирусом достигнет €20 млрд

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

Европейский Союз выделит всего более €20 млрд на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам видеоконференции с европейскими министрами развития, передает DW.

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"Вирус еще не повержен, пока он не повержен везде", - подчеркнул Боррель. Пакет помощи "Team Europe" будет направлен на поддержку "наиболее уязвимых стран", в частности в Африке, Азии, Латинской Америке, а также соседних с Евросоюзом стран-участниц программы Восточное партнерство и Балкан.

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Деньги пойдут на гуманитарную помощь, укрепление систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также смягчение социальных и экономических последствий пандемии.

Издание отмечает, что €20 млрд - сумма, которая складывается из ресурсов Еврокомиссии, стран-членов ЕС, а также Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что объем поддержки от ЕС составит не менее €15 млрд.

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