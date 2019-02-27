Пакистан заявил об уничтожении двух военных самолетов Индии

Иллюстративное фото: EPA

Военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. Об этом сообщил официальный представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур у Twitter.

Это произошло в воздушном пространстве Пакистана в районе Кашмира.

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По словам Гафура, один индийский пилот катапультировался, его арестовали после приземления. Судьба еще двоих пилотов неизвестна.

26 февраля власти Индии сообщили, что нанесли удар по лагерю боевиков группировки Джаиш-е-Мухаммад на территории Пакистана.

23 ноября 2018 года на северо-западе Пакистана около границы с Афганистаном террорист въехал на традиционную пятничную ярмарку в городе Хангу района Оракзаи, оставил мотоцикл и позднее взорвал его. В результате погибли по меньшей мере 30 человек, еще 40 ранены.