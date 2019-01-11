Парламент Македонии одобрил новое название государства

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Парламент Македонии 11 января принял поправку к Конституции, которая подтверждает переименование страны в Республику Северная Македония. Об этом сообщает Reuters.

Из 120 депутатов македонского парламента 81 проголосовал "за" это решение.

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Представители оппозиционной партии VMRO-DPMNE, которые выступали против соглашения с Грецией, бойкотировали голосование. Также за последние три дня несколько сотен человек протестовали против этого соглашения перед парламентом Македонии.

В начале парламентской сессии премьер-министр Зоран Заев заявил, что изменение названия "откроет двери к европейскому будущему Македонии" и присоединению к НАТО.

Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС. В НАТО таккже требуют сменить название, чтобы рассматривать перспективы членства страны в альянсе.