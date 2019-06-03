Партия премьера Ципраса проиграла выборы в Греции

Алексис Ципрас (фото - EPA)

Партия премьер-министра Греции Алексиса Ципраса проиграла местные выборы практически во всех регионах страны. Об этом сообщает Еkathimerini.

Победителем на выборах стала консервативная оппозиционная партия Новая демократия. В Афинах 65% голосов получил Костас Бакоянис - племянник главы Новой демократии Кирякоса Мицотакиса.

Мать Бакояниса была первой женщиной-мэром Афин в 2003 году. Его дед был премьер-министром Греции в 1990-1993 годах.

Партия Ципраса проиграла за пять недель до досрочных парламентских выборов, которые глава правительства объявил после поражения на выборах в Европарламент, которые также выиграла Новая демократия.