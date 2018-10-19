Паспорт с указанием нейтрального пола впервые выдан в Нидерландах

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57-летняя Леонне Зекерс родилась мужчиной, но сделала операцию по смене пола

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В Нидерландах выдали первый паспорт, в котором пол владельца документа указан как "нейтральный". Такой паспорт получила 57-летняя жительница государства, которая в прошлом сделала операцию по смене пола. Об этом сообщает BBC.

Леонне Зекерс получила паспорт, в котором пол указан как "X", вместо "M" для мужчин и "V" для женщин.

Отмечается, что Леонне Зекерс родилась мужчиной и в 2001 году сделала операцию по смене пола. Сейчас она считает себя человеком среднего пола. Ранее Зекерс обратилась в суд с требованием разрешить официальную регистрацию людей "нейтральной" половой принадлежности. Зекерс выиграла это дело.

Со следующего года жители Нью-Йорка смогут указывать в свидетельстве о рождении свой пол не только как мужской или женский, но и как третий.

В начале октября сообщалось, что в штате Миннесота (США) разрешили получателям водительских удостоверений выбирать неопределенный пол для записи в документе.

15 августа правительство Германии узаконило "третий пол". В книгах регистрации актов гражданского состояния появится отметка "другой" пол.

30 июля Конституционный суд Австрии постановил, что власти должны дать гражданам право указывать свой пол в документах не только как мужской или женский.