Печать Владимира Мономаха нашли в замке Беларуси: фото

Фото: museum-grodno.by

В Гродно (Беларусь) археологи нашли вислую печать, которая принадлежит князю Владимиру Мономаху. Об этом сообщает Гродненский государственный историко-археологический музей.

По данным музея, несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно.

"Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например письмам. С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи", - отмечается в сообщении.

На одной стороне изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также имел имя Василий), а с другой благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

Фото: museum-grodno.by

Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 г.). В 1116 году великий киевский князь Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволодку Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) и упоминается как гродненский князь в 1127 году — году первого летописного упоминания о Гродно.