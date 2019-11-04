Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Печать Владимира Мономаха нашли в замке Беларуси: фото

Печать Владимира Мономаха нашли в замке Беларуси: фото - Фото
Фото: museum-grodno.by
04.11.2019, 06:19

Специалисты считают, что печать относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха

В Гродно (Беларусь) археологи нашли вислую печать, которая принадлежит князю Владимиру Мономаху. Об этом сообщает Гродненский государственный историко-археологический музей.

По данным музея, несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно.

"Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например письмам. С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи", - отмечается в сообщении.

На одной стороне изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также имел имя Василий), а с другой благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

Фото: museum-grodno.by

Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 г.). В 1116 году великий киевский князь Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволодку Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) и упоминается как гродненский князь в 1127 году — году первого летописного упоминания о Гродно.

  • 25 апреля в селе Русанов Киевской области неизвестные раскопали могилы на древнерусском городище ХII веках. 
Напишите нам
фото печать Владимир Мономах
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 