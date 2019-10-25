Пел про дочку Трампа. Эминема вызвали на допрос из-за песни

Эминем (Фото: Eminem/Facebook)

Секретная служба США допрашивала американского рэпера Эминема (настоящее имя Маршалл Мэттерс) из-за песни с "угрожающими" словами в адрес Иванки Трамп - дочери президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает BuzzFeed.

В издании сообщили, что силовики обсуждали с рэпером песню Framed. В ней музыкант вспоминает о "белокурой глупой девочке Иванке Трамп", которая "находится багажнике" и скоро "будет брошена в пруд".

Сотрудники спецслужбы лишь раз пообщались с музыкантом о треке. После этого дело не получило развития.

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