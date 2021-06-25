Переводчица Пентагона "сливала" секретные данные для Хезболлы. Ей дали 23 года тюрьмы

23 июня в США состоялся судебный процесс над одной из переводчиц Пентагона. Мэриам Томпсон обвинили в том, что она через "любимого мужчину" передавала секретную информацию об нацобороне страны ливанской Хезболле. Ее приговорили к 23 годам лишения свободы, говорится на сайте министерства юстиции США.

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На суде 62-летняя Томпсон признала, что передавала тайные сведения государственного значения гражданину Ливана, с которым у нее были "романтические отношения" и которого связывают с террористической организацией Хезболла.

Переводчица была уроженкой Ливана, однако выросла и получила образование в США. Согласно документам, она работала по контракту с американским Минобороны на одном из военных объектов, имея высокий уровень доступа к различной секретной информации.

В 2017 году Томпсон начала в видеочате общаться с "неизвестным сообщником, к которому со временем у нее возник романтический интерес". Позже она узнала, что у ее нового знакомого один из членов семьи работал в Министерстве внутренних дел Ливана, а сам он получил в подарок кольцо от генсека Хезболлы.

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В декабре 2019 года переводчицу перевели на спецобъект командования спецопераций в Ираке, а США нанесли ряд ударов по объектам Хезболлы. В январе 2020 года от авиаударов американского беспилотника погибли лидеры боевиков Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис.

После этих событий Томпсон получила от своего "сообщника" задание собрать информацию о людях, задействованных в операции против Сулеймани. В результате она передала ему десятки файлов с именами, фото и другими личными данными тех, кто занимался этой спецоперацией.

В ответ "ее любимый мужчина" заявил, что его "знакомые" были очень довольны полученной информацией, а когда она приедет в Ливан, с ней желает встретиться военный командир ливанской Хезболлы.

По версии Министерства юстиции США, Томпсон не могла не понимать, что передает очень "чувствительную информацию", включая тактику и методы проведения спецопераций и что делает это во вред государству.

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Дарья Мостовая

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