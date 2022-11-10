По всей России чиновники негласно проводят инвентаризацию бомбоубежищ – Bloomberg

В России чиновники негласно проверяют и ремонтируют бомбоубежища, которые не использовались с советских времен. Причем происходит это не только в приграничных с Украиной населенных пунктах, а по всей стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Эти меры принимаются на случай, если война РФ против Украины распространится на российскую территорию.

"Похоже, это федеральный заказ. Но это также может быть попыткой всех этих управлений гражданской обороны продемонстрировать свою полезность и то, что они действительно что-то делают", – сказал Михаил Виноградов, аналитик фонда Санкт-Петербургская политика.

В нескольких регионах России, близких к зоне боевых действий, официальные лица публично подтвердили проверку бомбоубежищ. Негласно такие проверки проходят по всей стране.

Слухи о некоторых из них время от времени просачивались в социальные сети. Местные российские власти опровергали эту информацию.

Один московский риэлтор рассказал изданию, что некоторые из его клиентов начали интересоваться, есть ли в предлагаемом жилье бомбоубежища.

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Вадим Ребрина

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