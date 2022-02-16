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По запросу США арестован экс-президент Гондураса, его брат уже приговорен к пожизненному

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 09:59
По запросу США арестован экс-президент Гондураса, его брат уже приговорен к пожизненному - Фото
Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес под арестом (Фото - EPA)

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес арестован 15 февраля национальной полицией, всего через несколько часов после истечения его президентских полномочий. Об этом сообщает Reuters

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Эрнандес задержан в Тегусигальпе в связи с запросом США о его экстрадиции. Его обвиняют в соучастии в торговле наркотиками. По сообщениям властей Гондураса, экс-президент сам вышел из дома и сдался полиции. 

Правоохранительные службы США считают, что Эрнандес участвовал в операциях по переправке крупных партий кокаина из Колумбии и Венесуэлы в Соединенные Штаты. Он также предположительно получил миллионы долларов за защиту наркоторговцев от следствия и судебного преследования.

7 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели в отношении Эрнандеса визовые ограничения из-за вовлеченности в коррупцию. 

Скриншот из Twitter

Брат экс-президента Хуан Антонио Эрнандес в 2021 году приговорен американским судом к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.

Reuters отмечает, что в течение восьми лет президентства Эрнандеса Вашингтон рассматривал его как важного партнера США в Центральной Америке.

Эрнандес был президентом Гондураса с 2014 года, в январе 2022 года на посту главы государства его сменила Сиомара Кастро. 

Читайте также: "Президент Гондураса хотел затопить США кокаином". Как Вашингтон "воюет" с наркокартелями

Сергей Бережной
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бывший президент наркоторговля экстрадиция гондурас Хуан Орландо Эрнандес
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