По запросу США арестован экс-президент Гондураса, его брат уже приговорен к пожизненному
Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес арестован 15 февраля национальной полицией, всего через несколько часов после истечения его президентских полномочий. Об этом сообщает Reuters.
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Эрнандес задержан в Тегусигальпе в связи с запросом США о его экстрадиции. Его обвиняют в соучастии в торговле наркотиками. По сообщениям властей Гондураса, экс-президент сам вышел из дома и сдался полиции.
Правоохранительные службы США считают, что Эрнандес участвовал в операциях по переправке крупных партий кокаина из Колумбии и Венесуэлы в Соединенные Штаты. Он также предположительно получил миллионы долларов за защиту наркоторговцев от следствия и судебного преследования.
7 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели в отношении Эрнандеса визовые ограничения из-за вовлеченности в коррупцию.
Брат экс-президента Хуан Антонио Эрнандес в 2021 году приговорен американским судом к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.
Reuters отмечает, что в течение восьми лет президентства Эрнандеса Вашингтон рассматривал его как важного партнера США в Центральной Америке.
Эрнандес был президентом Гондураса с 2014 года, в январе 2022 года на посту главы государства его сменила Сиомара Кастро.
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