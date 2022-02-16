По запросу США арестован экс-президент Гондураса, его брат уже приговорен к пожизненному

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес арестован 15 февраля национальной полицией, всего через несколько часов после истечения его президентских полномочий. Об этом сообщает Reuters.

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Эрнандес задержан в Тегусигальпе в связи с запросом США о его экстрадиции. Его обвиняют в соучастии в торговле наркотиками. По сообщениям властей Гондураса, экс-президент сам вышел из дома и сдался полиции.

Правоохранительные службы США считают, что Эрнандес участвовал в операциях по переправке крупных партий кокаина из Колумбии и Венесуэлы в Соединенные Штаты. Он также предположительно получил миллионы долларов за защиту наркоторговцев от следствия и судебного преследования.

7 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели в отношении Эрнандеса визовые ограничения из-за вовлеченности в коррупцию.

Брат экс-президента Хуан Антонио Эрнандес в 2021 году приговорен американским судом к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.

Reuters отмечает, что в течение восьми лет президентства Эрнандеса Вашингтон рассматривал его как важного партнера США в Центральной Америке.

Эрнандес был президентом Гондураса с 2014 года, в январе 2022 года на посту главы государства его сменила Сиомара Кастро.

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Сергей Бережной

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