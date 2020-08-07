Почему щетина быстро затупляет лезвия. Посмотрите видео из-под микроскопа

Человеческие волосы в 50 раз мягче стали, но они могут скалывать микрокусочки на острие лезвия бритвы. Американские исследователи выяснили, почему

Физики в Массачусетском технологическом институте выяснили, почему при бритье даже самые острые и качественные лезвия быстро затупляются, хотя режут материал во много раз мягче. Об исследовании говорится в пресс-релизе MIT, полная статья опубликована в журнале Science.

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Чтобы понять, что происходит при бритье, ученые наблюдали процесс под электронным микроскопом: брали волоски, закрепляли их, после чего срезали под разными углами.

Видео показало, что кромка лезвия покрывается зазубринами, сколами и микротрещинами, число которых растет с каждым новым случаем применения бритвы - происходила интенсификация стресса материала.

Выяснилось, что лезвие повреждалось только в тех случаях, когда срезало волосы не под прямым углом. Исследователи сделали вывод, что при этом нагрузка на кромку значительно возрастала из-за множества микрочешуек на поверхности волоса: она повреждалась, не выдерживая возросшего давления.

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Также было установлено, что повреждения затрагивают не всю режущую грань, а ее определенные участки. Физики заявили, что там, вероятно, сталь недостаточно гомогенна и перенасыщена углеродом, что делает ее хрупкой.

Ученые делают вывод, что при разработке более долговечных и устойчивых к износу лезвий производители "могут рассмотреть возможность изготовления их из более однородных материалов".



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Евгений Пилипенко

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