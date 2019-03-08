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08.03.2019, 12:01

Почти вся Венесуэла осталась без электричества

Почти вся Венесуэла осталась без электричества - Фото
Каракас без электричества (фото - ЕРА)

Произошла авария на крупнейшей гидроэлектростанции страны

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В Венесуэле из-за аварии на гидроэлектростанции без света остались 23 из 25 штатов, а также столица Каракас, сообщает Deutsche Welle.

Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии, обесточены несколько линий метро. В столице Венесуэлы также наблюдаются перебои с мобильной связью.

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Национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) заявила, что на гидроэлектростанции совершена диверсия.

Отстраненный диктатор Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране и назвал это "электрической войной, объявленной американцами".

 

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Теги: электричество, венесуэла
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