Почти вся Венесуэла осталась без электричества

Каракас без электричества (фото - ЕРА)

В Венесуэле из-за аварии на гидроэлектростанции без света остались 23 из 25 штатов, а также столица Каракас, сообщает Deutsche Welle.

Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии, обесточены несколько линий метро. В столице Венесуэлы также наблюдаются перебои с мобильной связью.

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Национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) заявила, что на гидроэлектростанции совершена диверсия.

Отстраненный диктатор Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране и назвал это "электрической войной, объявленной американцами".