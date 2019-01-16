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16.01.2019, 13:15

Под Женевой планируют построить новый коллайдер за $25 млрд

Под Женевой планируют построить новый коллайдер за $25 млрд - Фото
Фото: EPA

Комплекс будет в четыре раза больше и в десять раз мощнее нынешнего Большого адронного коллайдера

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В Европе планируют построить новый Большой адронный коллайдер стоимостью свыше $25 млрд. Об этом пишет Би-би-си.

По плану, Future Circular Collider (FCC) должен быть в четыре раза больше и в десять раз мощнее своего предшественника.

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Согласно проекту, под Европейским центром ядерных исследований в Женеве построят 100-километровый тоннель, в котором ученые и будут разгонять частицы.

У концепта также есть противники, которые считают, что такие большие суммы денег лучше бы потратить на борьбу с глобальным потеплением, ведь следующий после FCC коллайдер "обхватит экватор или взойдет до Луны и обратно".

К поискам новых субатомных частиц FCC должен приступить в 2050 году.

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Теги: наука, адронный коллайдер, церн
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