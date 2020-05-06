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Под Москвой покончил с собой российский миллиардер - росСМИ

Под Москвой покончил с собой российский миллиардер - росСМИ - Фото
Дмитрий Босов (скриншот с видео)
06.05.2020, 19:00

Дмитрий Боссов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes

В подмосковном поселке Усово покончил с собой миллиардер, совладелец угольных компаний Востокуголь и Сибантрацит Дмитрий Босов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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"В своем доме в подмосковном поселке Усово 52-летний Дмитрий Босов покончил с собой", - сказал собеседник российского агентства.

В Следственном комитете сообщили, что 6 мая тело 52-летнего мужчины обнаружили родственники на территории домовладения в Усово. Рядом с телом лежал пистолет Glock 19 gen 4. Там не назвали имени пострадавшего.

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Следователи осматривают место происшествия и опрашивают родственников мужчины. Устанавливаются причины самоубийства.

  • Боссов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes.
  • В 2018 году Босов вложил около 160 миллионов долларов в компанию, работающую на рынке легальной марихуаны в США.

Вадим Ребрина
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