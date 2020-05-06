Под Москвой покончил с собой российский миллиардер - росСМИ

В подмосковном поселке Усово покончил с собой миллиардер, совладелец угольных компаний Востокуголь и Сибантрацит Дмитрий Босов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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"В своем доме в подмосковном поселке Усово 52-летний Дмитрий Босов покончил с собой", - сказал собеседник российского агентства.
В Следственном комитете сообщили, что 6 мая тело 52-летнего мужчины обнаружили родственники на территории домовладения в Усово. Рядом с телом лежал пистолет Glock 19 gen 4. Там не назвали имени пострадавшего.
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Следователи осматривают место происшествия и опрашивают родственников мужчины. Устанавливаются причины самоубийства.