Под улицами мексиканского города найден туннель ацтеков

Изваяние Тлалока в Мексике (Фото: Pixabay)

Под улицами мексиканского города Экатепек-де-Морелос рабочие, стоящие автобусную остановку, обнаружили туннель ацтеков и сообщили о находке археологам. Об этом сообщает Daily Mail.

В туннеле, построенном во время правления императора Монтесумы, были найдены несколько резных фигурок из камня, куски статуй, которые, как считается, имеют огромную археологическую ценность. Кроме того, исследователи обнаружили 11 вырезанных на стене туннеля изображений и остатки деревянных ворот.

Изображения в туннеле связаны с Тлалоком - ацтекским богом дождя и грома, сельского хозяйства, огня и южной стороны света.

В центральной Мексике археологи обнаружили древний храм ацтеков , который был скрыт в пирамиде Теопанцолко. Исследователи сделали это открытие, когда изучали повреждения, которые вызвало прошлогоднее землетрясение.

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