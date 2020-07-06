Пожар на ядерном объекте в Иране "нанес значительный ущерб" – иранский чиновник

Причина инцидента и пожара на комплексе имени Шахида Мостафы Ахмади Рошана, заявили в Иране, "установлена и будет обнародована позднее"

Вспыхнувший 2 июля на иранском ядерном объекте в Натанзе пожар "нанес значительный ущерб" и может замедлить разработку современных обогатительных центрифуг. Об этом сообщил Бехруз Камалванди, иранский чиновник из Организации по атомной энергии, пишет Голос Америки.

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"Обошлось без жертв", – сказал он, добавив, что уранообогатительный завод продолжает функционировать в штатном режиме.

Некоторые иранские чиновники заявили, что это "кибердиверсия врагов", причем один из них предупредил, что Иран "отомстит любой стране", которая стоит за такой атакой. При этом комендант города Рамазан Али Фердоуси Бади заявил агентству Pars, что пожар вспыхнул на строящемся складе возле главного здания обогатительного комплекса, а заявления от "атаке" - "беспочвенные домыслы".

4 июля МАГАТЭ подтвердило отсутствие ядерного вещества на месте инцидента.

Объект по обогащению урана в Натанзе, большая часть которого находится под землей, – один из нескольких иранских объектов, который находится под наблюдением инспекторов МАГАТЭ.

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Евгений Пилипенко

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