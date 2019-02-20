Пожар в Канаде: погибли дети из Сирии

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19 февраля в результате пожара в канадском городе Галифакс погибли семь детей, которые приехали из Сирии. Об этом сообщает Vice.

По данным полиции, погибшие были детьми беженцев, они приехали в Канаду в 2017 году. Их родителей госпитализировали с множественными ожогами.

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"Все умершие считаются детьми из одной семьи. Женщина и мужчина остаются в больнице", - говорится в сообщении правоохранителей.

Возраст детей был от трех месяцев до 17 лет.

12 февраля сообщалось, что в отеле Arpit Palace в Дели (Индия) произошел сильный пожар, в результате которого погибли 17 человек.