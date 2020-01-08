Пожары в Австралии: полиция обвинила 24 человека в поджогах

Пожары в Австралии (Фото: ЕРА)

Полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии, который пострадал больше всего, обвинила не менее 24 человек в умышленных поджогах, способствовавших лесным пожарам. Об этом пишет СNN.

С 8 ноября судебные иски по преступлениям, связанным с пожаром, поданы против 183 человек, 40 из которых являются несовершеннолетними. Иски варьируются от предупреждений до уголовных обвинений.

Из этих 183 человек 53 получили предупреждение или уголовное преследование за несоблюдение полного запрета на огонь, а 47 обвиняются в том, что они бросили зажженную сигарету или спичку на землю.

По меньшей мере 24 человека погибли по всей стране в течение этого пожарного сезона.

В начале января в Новом Южном Уэльсе была объявлена массовая эвакуация в связи с масштабными лесными пожарами.

Читайте также: Bushfires в Австралии: таких пожаров не было последних 17 лет