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Полиция в США выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

26.05.2021, 10:26
Полиция в США выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона - Фото
Мэрилин Мэнсон (фото - EPA)

Полиция американского штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона, сообщает BBC.

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Мэнсону предъявляют два обвинения в насилии против видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. В полиции подчеркнули, что предполагаемые нападения "не носили сексуального характера".

Полиция утверждает, что Мэнсон и его агенты знали о возможной выдаче ордера на арест, но не предприняли попыток ответить на обвинения.

Каждое из нападений может повлечь тюремное заключение на срок менее года и штраф до $2000.

Мэнсон пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее в мае стало известно, что бывшая помощница певца Эшли Уолтерс подала иск против него с обвинениями в сексуальном насилии. Менеджеры Мэнсона категорически отвергают обвинения.

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Денис Юдин
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Мэрилин Мэнсон насилие арест
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