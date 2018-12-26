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26.12.2018, 18:40

Польша и Украина привиты от пропаганды РФ - экс-посол Польши

Польша и Украина привиты от пропаганды РФ - экс-посол Польши - Фото
Ян Пекло Фото: пресс-служба посольства Польши

Россия еще с царских времен пыталась поссорить Польшу и Украину, но у двух народов сложились хорошие отношения, считает экс-посол Ян Пекло

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Несмотря на все старания РФ посеять вражду между Польшей и Украиной, у двух стран сложились “очень хорошие” дружеские отношения, даже не беря во внимание разногласия по УПА и мораторию на эксгумационные работы. Об этом Европейской правде рассказал бывший посол Польши в Украине Ян Пекло.

“Мы видим активные усилия России вбить клин между нашими народами. И это не новость - Россия делала это всегда, еще с царских времен, (...) но между поляками и украинцами сложились не просто хорошие, а очень хорошие отношения”, - рассказал Пекло.

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Также посол отметил, что Польша проводит большую работу по предотвращению “разжигания ненависти”. В пример Пекло привел закрытие фонда Открытый диалог Людмилы Козловской, когда было доказано его финансирование Россией.

Кроме того, Пекло добавил, что ярким признаком “дружбы народов” служит случай с гастролями российского военного ансамбля Александрова: поляки поляки показали, что считают неприемлемыми такие гастроли и выразили поддержку Украине.

19 декабря Польша отозвала своего посла из Украины. 

Позже на его место предложили замминистра иностранных дел Бартоша Цихоцки.

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Теги: двусторонние отношения, польша, ян пекло, украино-польские отношения
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