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Польша в награду дала украинцу гражданство

Польша в награду дала украинцу гражданство - Фото
(Фото: pixabay)
07.11.2019, 16:20

Гражданин Украины, живущий в Польше, спас людей в ДТП

Гражданин Украины Андрей Сыроватский и его семья получили польское гражданство в знак благодарности за спасение людей в ДТП в Щецина. Об этом сообщает Польское радио.

Любушский воевода Владислав Дайчак от имени президента Польши Анджея Дуды вручил Сыроватскому и его семье акт о предоставлении гражданства. По словам Дайчака, в ДТП, в котором погибли шесть человек, могло быть больше жертв, но благодаря Сыроватскому этого удалось избежать.

Авария произошла на автостраде А6 у Щецина 9 июня. Сыроватский, рискуя собственной жизнью, спас нескольких человек. Украинец вместе с семьей живет в Польше с 2016 года.

  • Количество разрешений на предоставление работы в Польше выросло почти до 846 000. Украинцы получили 90%. Прежде всего это обусловлено значительным спросом на предприятиях промышленности и транспортно-логистической отрасли.

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