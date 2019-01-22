Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 23:22

Помощник Помпео по делам Европы уходит в отставку

Помощник Помпео по делам Европы уходит в отставку - Фото
Уэсс Митчелл (фото - www.strategic-culture.org) Фото: www.strategic-culture.org

Митчелл заявил, что его увольнение не является проявлением протеста

Реклама
Реклама

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку в феврале. В письме об отставке госсекретарю Майклу Помпео Митчелл объяснил свое решение личными и политическими причинами, передает The Washington Post.

Помощник госсекретаря написал, что считает, что выполнил все, что намеревался сделать на этой должности, напомнив об участии в разработке европейской стратегии и содействии приходу Помпео на должность после увольнения в марте 2018-го Рекса Тиллерсона.

Реклама

"Поэтому я считаю, что пришло время проводить больше времени с моей молодой семьей, которая в последние несколько месяцев провела без меня много дней", - добавил он.

В одном из интервью Митчелл сказал, что его отставка не является протестом против политики администрации Трампа или направлений внешней политики. Он также высоко оценил деятельность Помпео.

Последним днем ​​пребывания Митчелла в должности помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии станет 15 февраля.

Читайте также: Митчелл: Путин стремится сломать Америку, расколов общество

Отправить:
Распечатать:
Теги: уэсс митчелл, отставка, госдеп сша
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 