Помощник Помпео по делам Европы уходит в отставку

Уэсс Митчелл (фото - www.strategic-culture.org) Фото: www.strategic-culture.org

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку в феврале. В письме об отставке госсекретарю Майклу Помпео Митчелл объяснил свое решение личными и политическими причинами, передает The Washington Post.

Помощник госсекретаря написал, что считает, что выполнил все, что намеревался сделать на этой должности, напомнив об участии в разработке европейской стратегии и содействии приходу Помпео на должность после увольнения в марте 2018-го Рекса Тиллерсона.

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"Поэтому я считаю, что пришло время проводить больше времени с моей молодой семьей, которая в последние несколько месяцев провела без меня много дней", - добавил он.

В одном из интервью Митчелл сказал, что его отставка не является протестом против политики администрации Трампа или направлений внешней политики. Он также высоко оценил деятельность Помпео.

Последним днем ​​пребывания Митчелла в должности помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии станет 15 февраля.

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