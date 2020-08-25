Порноактриса Сторми Дэниэлс отсудила у Трампа $44 000

Суд в Калифорнии обязал президента США Дональда Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффорд) в сумме $44,1 тыс. Об этом пишет USA Today.

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Судья Роберт Броадбелт постановил, что Дэниелс имеет право на компенсацию судебных издержек, так как признается выигравшей стороной.

"Ага. Еще одна победа!", - кратко отреагировала на это Сторми в Twitter.

СПРАВКА. Порнозвезда утверждает, что у нее была любовная связь с Трампом в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. По утверждению Дэниэлс, связь продлилась несколько месяцев. Впервые она рассказала в СМИ о любовных отношениях с Трампом в 2011 году, за пять лет до президентских выборов, в которых участвовал Трамп.

Адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что заплатил актрисе $130 тыс из своего кармана за молчание. При этом адвокат подчеркнул, что Трамп категорически отрицает факт связи с порноактрисой.