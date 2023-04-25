Посадка на Луну: HAKUTO-R прилунился, но на связь не вышел

Результаты попытки частной японской компании ispace отправить посадочный модуль на Луну пока неясны: судя по прямой трансляции и телеметрии, HAKUTO-R осуществил мягкую посадку, но восстановить с ним связь после этого не удалось.

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В прямой трансляции посадки HAKUTO-R, в которой транслировалась также телеметрия, было видно, что модуль приближается к поверхности Луны со снижением скорости.

На последнем участке снижения с модулем, как и ожидалось, пропала видеосвязь, однако по трансляции телеметрии было видно, что скорость его снижения при достижении нулевой высоты составляла всего 2 км/ч. Несмотря на это, восстановить связь с модулем группе управления полетом не удалось.

Исследовательская космическая программа Hakuto-R (названа в честь фольклорного жителя Луны – кролика Хакуто) предусматривает отработку технологии спуска и управляемой посадки автоматического модуля на поверхность Луны.

Модуль был запущен ракетой SpaceX Falcon 9 в декабре 2022 года с мыса Канаверал во Флориде. Для снижения расхода топлива его расчетная траектория к Луне была максимально экономной, он вышел на окололунную орбиту в марте 2023 года.

29 марта Hakuto-R прислал на Землю новую фотографию поверхности Луны.

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Сергій Бережний

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