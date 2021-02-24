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Посла ЕС в Венесуэле объявили персоной нон грата

24.02.2021, 20:37
Посла ЕС в Венесуэле объявили персоной нон грата - Фото
Фото: МИД Венесуэлы

Сегодня, 24 февраля, Венесуэла по указанию президента Николаса Мадуро объявила персоной нон грата посла Европейского союза в этой стране Изабель Брильханте Педроса. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает пресс-служба МИД страны.

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Как отмечается, министр лично доставил послу официальное письмо. У европейского дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

Решение о высылке Брильханте Педроса было принято накануне. Правительство Венесуэлы обвиняет ЕС в активном участии в более чем 450 односторонних санкциях, введенных Соединенными Штатами Америки.

Как отмечается, недавно ЕС одобрил новые меры, добавив 19 человек в санкционный список, за выборы в законодательные органы 6 декабря, которые он признал незаконными.

В Венесуэле заявили, что европейский региональный орган не отправлял наблюдателей на выборы, поэтому их мнение основано на данных, собранных из третьих источников.

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Наталия Медведева
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венесуэла дипломат персона нон грата
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