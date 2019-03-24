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24.03.2019, 11:08

Посла Франции уволили из-за сексуальных домогательств

Посла Франции уволили из-за сексуальных домогательств - Фото
Робби Джедис (фото - vu.ambafrance.org)

Робби Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Скандал разгорелся 11 февраля 2019-го

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Французское правительство лишило полномочий посла страны в Вануату Робби Джедиса, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом говорится на сайте правительства Франции.

В феврале Париж отозвал Джедиса из-за жалобы, поданной в отношении него в городе Нумеа.

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Как сообщали французские СМИ, скандал разгорелся 11 февраля во время саммита Новой Каледонии и Вануату, в котором участвовали политики и бизнесмены. Тогда в МИД Франции поступила жалоба о том, что посол якобы стал приставать к одной бизнес-леди - потрогал ее руками и просил, чтобы она оставила ему свой номер телефона. 

Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. До этого он был послом Франции на Коморских островах.

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Теги: домогательства, вануату, Робби Джедис, посол франции
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